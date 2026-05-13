Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 13 may 2026 - 16:18

La cartera ideal también refleja estilo y personalidad

María del Mar Pernett, consultora de marca personal y comunicación, comparte consejos para elegir la cartera adecuada según cada ocasión y estilo.

Nuestra TV