Actualizado: 13 may 2026 - 16:18
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La cartera ideal también refleja estilo y personalidad
María del Mar Pernett, consultora de marca personal y comunicación, comparte consejos para elegir la cartera adecuada según cada ocasión y estilo.
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María del Mar Pernett, consultora de marca personal y comunicación, comparte consejos para elegir la cartera adecuada según cada ocasión y estilo.