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Actualizado: 27 jul 2026 - 10:48

Celulitis: mitos, causas y cómo tratarla

Fabián Idrovo, cirujano plástico, explica por qué aparece la celulitis en hombres y mujeres y qué alternativas existen para prevenirla y tratarla de forma adecuada.

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