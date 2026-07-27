Una campeona que pone el nombre de Ecuador en alto

Programa 271 de esTAmañana | Esto es eso, gente que suma

Celulitis: mitos, causas y cómo tratarla

Fabián Idrovo, cirujano plástico, explica por qué aparece la celulitis en hombres y mujeres y qué alternativas existen para prevenirla y tratarla de forma adecuada.