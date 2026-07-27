Actualizado: 27 jul 2026 - 10:48
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Celulitis: mitos, causas y cómo tratarla
Fabián Idrovo, cirujano plástico, explica por qué aparece la celulitis en hombres y mujeres y qué alternativas existen para prevenirla y tratarla de forma adecuada.
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Fabián Idrovo, cirujano plástico, explica por qué aparece la celulitis en hombres y mujeres y qué alternativas existen para prevenirla y tratarla de forma adecuada.