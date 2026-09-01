Actualizada: 01 sep 2026 - 13:09
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Chanfaina, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 1 de septiembre del 2026 preparamos chanfaina, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizada: 01 sep 2026 - 13:09
Compartir
Este martes 1 de septiembre del 2026 preparamos chanfaina, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.