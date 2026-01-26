Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 26 ene 2026 - 10:48

A la cima del Cotopaxi en pantaloneta

El andinista ecuatoriano Juan Neira relató cómo llegó a la cima del Cotopaxi solo en pantaloneta y muchas ganas de hacer historia.

