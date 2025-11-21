Actualizada: 21 nov 2025 - 13:14
El cine con mirada social
Tito Jara, director de cine, nos visitó en el set de esTAmañana para contarnos de su proyecto futuro en el que continúa con su temática social.
