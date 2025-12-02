Actualizada: 02 dic 2025 - 12:35
Compartir
Un ciudadano muy ejemplar
Julián Campos entrevistó a Leoncio Vásquez, un vecino que a su avanzada edad siempre colabora en todo lo posible y trabaja por un barrio más unido y activo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 02 dic 2025 - 12:35
Compartir
Julián Campos entrevistó a Leoncio Vásquez, un vecino que a su avanzada edad siempre colabora en todo lo posible y trabaja por un barrio más unido y activo.