Actualizada: 02 dic 2025 - 12:35

Un ciudadano muy ejemplar

Julián Campos entrevistó a Leoncio Vásquez, un vecino que a su avanzada edad siempre colabora en todo lo posible y trabaja por un barrio más unido y activo.

