Actualizada: 31 oct 2025 - 12:54

Colada morada a lo ‘guayaco’

Julián Campos nos cuenta el paso a paso de su propia colada morada pero con toque ‘guayaco’ para endulzar este feriado.

