Teleamazonas
Actualizada: 12 nov 2025 - 12:45

Nada como la comida 'casera'

Julián Campos visitó el local de Acela Cabrera, una emprendedora que empezó con unas pocas libras de arroz y hoy, cuenta con dos restaurantes con lo mejor de la comida de casa.

