Actualizada: 03 dic 2025 - 15:55

La comida ecuatoriana triunfa en el Reino Unido

El chef Diego Ricaurte nos cuenta cómo la gastronomía ecuatoriana la está ‘rompiendo’ en el Reino Unido gracias a su sabor único y especial.

