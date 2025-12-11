Actualizada: 11 dic 2025 - 10:46
Compartir
¿Cómo comprar las entradas para el Mundial 2026?
Paul Román, director de negocios deportivo nos explica en que consiste el sorteo de las entradas para el mundial y cómo aplicar a ellas.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 11 dic 2025 - 10:46
Compartir
Paul Román, director de negocios deportivo nos explica en que consiste el sorteo de las entradas para el mundial y cómo aplicar a ellas.