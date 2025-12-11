Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 11 dic 2025 - 10:46

¿Cómo comprar las entradas para el Mundial 2026?

Paul Román, director de negocios deportivo nos explica en que consiste el sorteo de las entradas para el mundial y cómo aplicar a ellas.

