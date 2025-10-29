Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 29 oct 2025 - 14:16

¿Conoces tu tipo de piel? Es hora cuidarla

La dermatóloga Sharon Rosales nos explica cómo identificar nuestro tipo de piel y cuidados para mantenerla sana con rutinas diarias.  

