Actualizado: 05 oct 2026 - 12:54
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Consejos para cuidar a tu mascota cuando entra a la vejez
Daniela Álava, educadora canina, comparte recomendaciones para cuidar a los perros senior y adaptar su entorno a sus nuevas necesidades.
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Daniela Álava, educadora canina, comparte recomendaciones para cuidar a los perros senior y adaptar su entorno a sus nuevas necesidades.