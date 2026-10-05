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Actualizado: 05 oct 2026 - 12:54

Consejos para cuidar a tu mascota cuando entra a la vejez

Daniela Álava, educadora canina, comparte recomendaciones para cuidar a los perros senior y adaptar su entorno a sus nuevas necesidades.

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