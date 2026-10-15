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Actualizado: 15 oct 2026 - 12:06

Conservación de las ballenas azules en Galápagos

Daniela Alarcón, ecóloga marina y profesora investigadora, analiza la presencia de las ballenas azules en Galápagos y las posibles causas de su desaparición.

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