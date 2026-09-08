Actualizada: 08 sep 2026 - 11:03
Compartir
Cortes masculinos en tendencia y nuevos estilos
Michael McKliff, director creativo, presenta las nuevas tendencias en cortes de cabello masculino y las claves para encontrar un estilo actual.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 08 sep 2026 - 11:03
Compartir
Michael McKliff, director creativo, presenta las nuevas tendencias en cortes de cabello masculino y las claves para encontrar un estilo actual.