Actualizado: 22 oct 2026 - 17:16
Compartir
Cuidado de la piel infantil
El pediatra Ernesto Quiñones nos explica los mitos y verdades sobre el cuidado de la piel de los recién nacidos y qué debemos tener en cuenta para protegerla.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 22 oct 2026 - 17:16
Compartir
El pediatra Ernesto Quiñones nos explica los mitos y verdades sobre el cuidado de la piel de los recién nacidos y qué debemos tener en cuenta para protegerla.