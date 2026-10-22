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Actualizado: 22 oct 2026 - 17:16

Cuidado de la piel infantil

El pediatra Ernesto Quiñones nos explica los mitos y verdades sobre el cuidado de la piel de los recién nacidos y qué debemos tener en cuenta para protegerla.

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