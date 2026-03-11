Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 11 mar 2026 - 12:29

Culpa o responsabilidad ¿De quién?

La coach, Tuti Furlán nos explicó la diferencia entre sentir culpa o responsabilidad por acciones que suceden en la vida y por qué debemos diferenciarlas.

