Actualizada: 23 sep 2025 - 09:59
¿Puede hacer daño el silencio si no nos comunicamos?
Carla Sevilla, nos explica en esTAmañana la importancia de hablar las cosas y decir la verdad en el momento adecuado.
