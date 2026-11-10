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Actualizado: 10 nov 2026 - 16:15

Debatimos sobre revisar el celular de tu pareja

Junto a Sol Moncayo, psicóloga, debatimos sobre la confianza, los límites de privacidad y las razones detrás de revisar el celular de la pareja.

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