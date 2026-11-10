Actualizado: 10 nov 2026 - 16:15
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Debatimos sobre revisar el celular de tu pareja
Junto a Sol Moncayo, psicóloga, debatimos sobre la confianza, los límites de privacidad y las razones detrás de revisar el celular de la pareja.
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Junto a Sol Moncayo, psicóloga, debatimos sobre la confianza, los límites de privacidad y las razones detrás de revisar el celular de la pareja.