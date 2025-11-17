Actualizada: 17 nov 2025 - 13:01
Compartir
Todo lo que debe saber sobre la alopecia
El especialista Juan Esteban Arízaga nos explica qué es la alopecia, una enfermedad que afecta la confianza de hombre y mujeres. Además, de tratamientos efectivos.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 nov 2025 - 13:01
Compartir
El especialista Juan Esteban Arízaga nos explica qué es la alopecia, una enfermedad que afecta la confianza de hombre y mujeres. Además, de tratamientos efectivos.