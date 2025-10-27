Actualizada: 27 oct 2025 - 12:27
Compartir
Lo que deben saber los adultos mayores de las ‘fake news’
La experta Gissela Echeverría nos explica cómo ayudar a los adultos mayores a distinguir las fake news de noticias verdaderas con paciencia.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 oct 2025 - 12:27
Compartir
La experta Gissela Echeverría nos explica cómo ayudar a los adultos mayores a distinguir las fake news de noticias verdaderas con paciencia.