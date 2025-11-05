Actualizada: 05 nov 2025 - 12:49
Compartir
Lo que debes saber antes de tener un perro
El experto Mauricio Dávila nos cuenta por qué es importante conocer el tipo y raza de perro que queremos tener en casa para mejor convivencia.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 05 nov 2025 - 12:49
Compartir
El experto Mauricio Dávila nos cuenta por qué es importante conocer el tipo y raza de perro que queremos tener en casa para mejor convivencia.