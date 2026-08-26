Actualizada: 26 ago 2026 - 11:42
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La dependencia de las redes sociales y sus riesgos
Andrea Fernández, psicóloga clínica, explica cómo hacer un uso responsable de las redes sociales y reconocer posibles señales de dependencia.
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Andrea Fernández, psicóloga clínica, explica cómo hacer un uso responsable de las redes sociales y reconocer posibles señales de dependencia.