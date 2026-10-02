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Actualizado: 02 oct 2026 - 12:08

Despelote, el videojuego ecuatoriano que nos lleva a la nostalgia

Julián Cordero y Sebastián Valbuena, cocreadores de Despelote, cuentan cómo nació esta aventura ambientada en Quito en 2001.

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