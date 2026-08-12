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Actualizada: 12 ago 2026 - 10:31

Deudas buenas y malas: ¿cómo diferenciarlas?

Yess Noroña, coach financiera, explica cómo identificar las deudas que pueden ser una herramienta financiera y aquellas que pueden afectar nuestras finanzas.

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