Actualizada: 14 oct 2025 - 12:34
Día Mundial de la Donación de Órganos
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, recordando la importancia de regalar vida a través de la donación responsable y consciente.
