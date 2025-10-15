Actualizada: 15 oct 2025 - 12:36
Día mundial del lavado de manos
Cada 15 de octubre se recuerda la importancia de mantener una correcta higiene de manos para prevenir enfermedades.
