Actualizada: 20 feb 2026 - 11:56
Compartir
La dismorfia corporal un transtorno real
Dayanara Larrea, psicóloga especilista en imagen, explicó lo que hay detrás de la autopersepción y la dismorfia corporal.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 20 feb 2026 - 11:56
Compartir
Dayanara Larrea, psicóloga especilista en imagen, explicó lo que hay detrás de la autopersepción y la dismorfia corporal.