Actualizada: 08 dic 2025 - 12:54
Compartir
Una 'divina' comedia
La actriz Ana María Balarezo presenta su nuevo proyecto humorístico junto a Carlos Michelena 'El Miche'y Juana Guarderas, una de 'Las Marujas' con una obra para no parar de reír.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 08 dic 2025 - 12:54
Compartir
La actriz Ana María Balarezo presenta su nuevo proyecto humorístico junto a Carlos Michelena 'El Miche'y Juana Guarderas, una de 'Las Marujas' con una obra para no parar de reír.