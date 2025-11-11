Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Actualizada: 11 nov 2025 - 12:51

Dos grandes de la música en escena

El pianista y arreglista Paco Godoy nos cuenta de su colaboración con la soprano Patricia Guzmán para shows con las mejores canciones del Ecuador y Colombia.

Nuestra TV