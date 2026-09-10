Actualizada: 10 sep 2026 - 12:10
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Ecuador corre hacia nuevos récords y medallas
Rosalba Chacha, maratonista ecuatoriana, celebra su triunfo en la Media Maratón de Santiago y el nuevo récord que marcó en la competencia.
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Rosalba Chacha, maratonista ecuatoriana, celebra su triunfo en la Media Maratón de Santiago y el nuevo récord que marcó en la competencia.