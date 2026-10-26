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Actualizado: 26 oct 2026 - 16:48

De Ecuador al espacio

Ana Paula Larrea, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, nos cuenta la historia detrás de su sueño de construir una carrera en la industria espacial.

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