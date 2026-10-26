Actualizado: 26 oct 2026 - 16:48
Compartir
De Ecuador al espacio
Ana Paula Larrea, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, nos cuenta la historia detrás de su sueño de construir una carrera en la industria espacial.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 26 oct 2026 - 16:48
Compartir
Ana Paula Larrea, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, nos cuenta la historia detrás de su sueño de construir una carrera en la industria espacial.