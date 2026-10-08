Actualizado: 08 oct 2026 - 12:46
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De Ecuador para el mundo kronix y K-pop
Kronix, crew ecuatoriana de dance cover de K-pop, cuenta cómo sus coreografías de BTS, ATEEZ y TXT conquistaron las redes sociales.
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Actualizado: 08 oct 2026 - 12:46
Compartir
Kronix, crew ecuatoriana de dance cover de K-pop, cuenta cómo sus coreografías de BTS, ATEEZ y TXT conquistaron las redes sociales.