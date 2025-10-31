Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 31 oct 2025 - 12:50

Ecuador en la ‘ World Cup’ del helado

El heladero Marco Andrade representará a Ecuador en el ‘Gelato World Cup’ el torneo más importante de heladería artesanal.

