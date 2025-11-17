Actualizada: 17 nov 2025 - 12:56
Compartir
Un ecuatoriano que hizo historia
El ultranadador Juan Pablo Flores se convirtió en el primer ecuatoriano en cruzar 21 km del lago Titicaca, con nado libre y sin traje de neopreno.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 nov 2025 - 12:56
Compartir
El ultranadador Juan Pablo Flores se convirtió en el primer ecuatoriano en cruzar 21 km del lago Titicaca, con nado libre y sin traje de neopreno.