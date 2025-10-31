Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 31 oct 2025 - 12:51

Un ecuatoriano nominado al Latin Grammy

El productor ecuatoriano Santiago Borja nos cuenta todo su proceso para llegar a codearse con grandes artistas globales y competir por este importante galardón.

