Actualizada: 11 ago 2026 - 10:47
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¿Por qué elegir entre varias opciones no es tan fácil?
Camila Matus, terapeuta holística, explica por qué tener demasiadas opciones puede generar dudas y cómo tomar decisiones con mayor claridad.
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Actualizada: 11 ago 2026 - 10:47
Compartir
Camila Matus, terapeuta holística, explica por qué tener demasiadas opciones puede generar dudas y cómo tomar decisiones con mayor claridad.