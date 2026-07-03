Actualizado: 03 jul 2026 - 12:40
Compartir
Empanada de carne argentina, la receta de Cocinando esTAmañana
Este viernes 3 de julio del 2026 preparamos empanada de carne argentina, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 03 jul 2026 - 12:40
Compartir
Este viernes 3 de julio del 2026 preparamos empanada de carne argentina, junto al chef Felipe Campana.