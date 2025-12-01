Actualizada: 01 dic 2025 - 12:26
Compartir
Empanadas de viento con morocho, la receta de Cocinando esTAmañana
Este lunes 1 de diciembre del 2025 preparamos empanadas de viento con morocho, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 01 dic 2025 - 12:26
Compartir
Este lunes 1 de diciembre del 2025 preparamos empanadas de viento con morocho, junto al chef Felipe Campana.