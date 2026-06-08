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Actualizado: 08 jun 2026 - 12:44

Ya mismo empieza el mundial y 'La Tri No Se Rinde'

Daniel Páez, cantautor ecuatoriano, presenta “La Tri No Se Rinde”, un tema inspirado en el apoyo y la ilusión de los ecuatorianos rumbo al Mundial 2026.

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