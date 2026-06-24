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Actualizado: 24 jun 2026 - 12:09

Lo que tu forma de alentar dice de ti

Paula Chiriboga, terapeuta, analiza los comportamientos de los hinchas dentro del estadio y explica qué emociones cuando apoyamos a nuestro equipo.

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