Actualizado: 24 jun 2026 - 12:09
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Lo que tu forma de alentar dice de ti
Paula Chiriboga, terapeuta, analiza los comportamientos de los hinchas dentro del estadio y explica qué emociones cuando apoyamos a nuestro equipo.
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Paula Chiriboga, terapeuta, analiza los comportamientos de los hinchas dentro del estadio y explica qué emociones cuando apoyamos a nuestro equipo.