Actualizada: 09 feb 2026 - 12:54

Encebollado para todo el mundo

Eloy Mera, empresario ecuatoriano, se conecta al set de esTAmañana para contarnos del poder de la comida ecuatoriana en el mundo.

