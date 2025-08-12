Actualizada: 12 ago 2025 - 17:55
Encebollado, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 12 de agosto del 2025, el chef 'Pipe' preparó un delicioso encebollado. La receta perfecta para todo momento: con canguil, con tostado o con pan.
