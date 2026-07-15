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Actualizado: 15 jul 2026 - 12:11

Un espejo puede transformar por completo tu hogar

Andrea Jácome, arquitecta de interiores, explica cómo el uso estratégico de los espejos puede mejorarcualquier rincón del hogar.

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