Actualizado: 15 jul 2026 - 12:11
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Un espejo puede transformar por completo tu hogar
Andrea Jácome, arquitecta de interiores, explica cómo el uso estratégico de los espejos puede mejorarcualquier rincón del hogar.
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Andrea Jácome, arquitecta de interiores, explica cómo el uso estratégico de los espejos puede mejorarcualquier rincón del hogar.