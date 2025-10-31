Actualizada: 31 oct 2025 - 12:49
Compartir
En esTAmañana nos movemos con Jazz
Gary y el Junte Jazz Band nos cuentas de dónde sale esta fusión de ritmos y letras románticas. Además, de un proyecto que también piensa en el medio ambiente.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 31 oct 2025 - 12:49
Compartir
Gary y el Junte Jazz Band nos cuentas de dónde sale esta fusión de ritmos y letras románticas. Además, de un proyecto que también piensa en el medio ambiente.