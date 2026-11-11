Actualizado: 11 nov 2026 - 18:30
Compartir
El estrés tiene memoria
Mauricio Toapanta, fisioterapeuta en biomecánica, comparte algunos tips para liberar puntos del cuerpo donde se acumula el estrés.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 11 nov 2026 - 18:30
Compartir
Mauricio Toapanta, fisioterapeuta en biomecánica, comparte algunos tips para liberar puntos del cuerpo donde se acumula el estrés.