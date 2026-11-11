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Noticias

Actualizado: 11 nov 2026 - 18:30

El estrés tiene memoria

Mauricio Toapanta, fisioterapeuta en biomecánica, comparte algunos tips para liberar puntos del cuerpo donde se acumula el estrés.

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