Caldereta de cordero, la receta de Cocinando esTAmañana

Programa 118 de esTAmañana | Venciendo los miedos con Bisila...

Cómo evitar el círculo de la violencia

La psicóloga Gisela Echeverría explica cómo los círculos de violencia —familiares, de pareja o amistades— pueden prevenirse y evitarse con las herramientas adecuadas.