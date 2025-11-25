Actualizada: 25 nov 2025 - 13:01
Compartir
Cómo evitar el círculo de la violencia
La psicóloga Gisela Echeverría explica cómo los círculos de violencia —familiares, de pareja o amistades— pueden prevenirse y evitarse con las herramientas adecuadas.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 25 nov 2025 - 13:01
Compartir
La psicóloga Gisela Echeverría explica cómo los círculos de violencia —familiares, de pareja o amistades— pueden prevenirse y evitarse con las herramientas adecuadas.