Actualizada: 21 ago 2025 - 13:18
Compartir
Excusitis, el hábito de poner excusas, síntomas y cómo combatirla
Cuidándonos juntos: Michael Strunck, entrenador de mentes, habla de la excusitis, el hábito de poner excusas.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 21 ago 2025 - 13:18
Compartir
Cuidándonos juntos: Michael Strunck, entrenador de mentes, habla de la excusitis, el hábito de poner excusas.