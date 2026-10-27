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Actualizado: 27 oct 2026 - 14:27

¿Existe la amistad entre hombres y mujeres?

Junto a la psicóloga Diana Andrade debatimos acerca de las razones por la que un hombre y una mujer, pueden tener o no, una amistad genuina.

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