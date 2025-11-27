Actualizada: 27 nov 2025 - 13:20
Compartir
Factores que afectan la libido masculina
La sexóloga Alejandra Borja explica qué influye en la falta de deseo en los hombres y cómo los malos hábitos pueden reducir la libido.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 nov 2025 - 13:20
Compartir
La sexóloga Alejandra Borja explica qué influye en la falta de deseo en los hombres y cómo los malos hábitos pueden reducir la libido.