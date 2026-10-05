Actualizado: 05 oct 2026 - 12:55
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Fotografía sin prisa, una técnica análoga que sigue viva
Santiago Fernández, fotógrafo ecuatoriano, rescata la cámara afgana y los procesos artesanales para crear fotografías de forma completamente manual.
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Actualizado: 05 oct 2026 - 12:55
Compartir
Santiago Fernández, fotógrafo ecuatoriano, rescata la cámara afgana y los procesos artesanales para crear fotografías de forma completamente manual.